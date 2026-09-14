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Намаляват превантивно мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

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Чете се за: 00:52 мин.
Икономика
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аец bdquoкозлодуйldquo работи нормално въпреки ниското ниво дунав търсят допълнителни мерки
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Днес ще бъде намалена мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 60 МВт. Мярката е превантивна и е част от изпълняваната програма за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности на централата при продължително понижаване на речните нива на река Дунав, съобщиха от Министерство на енергетиката.

Екипите на атомната централа денонощно продължават да прилагат необходимите мерки за поддържане на нормалата работа на хидротехническия комплекс. Всички действия, предприемани в АЕЦ „Козлодуй“, се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор.

При повишаване на речните нива ще започне и поетапно повишение на мощността на блока.

6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” продължава да работи съгласно графика за електропроизводство.

#мощност # АЕЦ "Козлодуй" #новини в Метрото

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