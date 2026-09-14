София се включва в Европейската седмица на мобилността с „Уикенд без автомобили“

София се включва в Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември с поредица от инициативи за по-устойчиво и достъпно придвижване в града. Кулминацията ще бъде „Уикенд без автомобили“ от 18 до 20 септември.

На 19 и 20 септември бул. „Цар Освободител“ отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между бул. „Васил Левски“ и бул. „Г. С. Раковски“ и между бул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Княз Александър I Батенберг“.

От 18 до 20 септември на пл. „Св. Александър Невски“ ще се проведе Green Mobility Expo, а на ул. „15-ти ноември“ ще бъде обособена Зона на Европейската седмица на мобилността. Там ще бъдат представени различни възможности за придвижване, включително обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност.

На 20 септември ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Giro d’Italia в София през пролетта. То ще започне в 10.00 ч. от пл. „Народно събрание“, ще премине по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“ и ще се върне обратно. За шествието бул. „Цариградско шосе“ ще бъде затворен за движение в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Димитър Пешев“.

Програмата включва и ретро превози с трамваи, тролейбуси и автобуси. На 19 септември депо „Трамкар“ ще отвори врати за посетители от 10.00 до 16.00 ч. Ретро трамваи, тролейбуси и автобуси „Чавдар“, „Икарус“ и „Мерцедес“ ще се движат по специални маршрути.

Метрото също ще бъде част от инициативата. На 16 септември по линия 1 ще се проведе „Влез в релси 2.0 – Изкуство в движение“, а на 17 септември е предвиден флашмоб по линия 3.

На 19 септември посетители ще могат да разгледат и симулатора за обучение на машинисти в метродепо „Земляне“. Посещенията са с предварително записване до 16.00 ч. на 18 септември.

През цялата седмица ще работи и мобилна лаборатория за измерване на качеството на атмосферния въздух на ул. „Дякон Игнатий“ и пл. „Княз Александър I“. На 21 септември е планирано велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове.

Европейската седмица на мобилността през 2026 г. е под мотото „Мобилност за всички“ и поставя акцент върху преодоляването на пречките пред придвижването на хора от различни поколения.