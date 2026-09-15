БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парични гаранции за обвинени, че отклонявали от унищожаване ментета, заловени на границата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Парични гаранции за обвинени, че отклонявали от унищожаване ментета, заловени на границата
Слушай новината

Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петимата, обвинени, че са отклонявали с цел търговия заловени на границата ментета.

Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Караиванов. 1 000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов.

Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември т.г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Според съда, от събраните по делото доказателства, не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качеството.

От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група.

Припомняме, че петимата - митничар, служител на склад за ментета, както и трима служители на частна фирма, която извършва унищожаването на незаконни стоки, бяха задържани при операция та ГДБОП и Агенция „Митници“ на 11 септември.

#ментета #Хасково #съд

Последвайте ни

ТОП 24

Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
1
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при трагедията в Петрохан и Околчица
2
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при...
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
3
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е...
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
4
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
Божидар Божанов, ДБ: Прокуратурата не отговори защо е дала пресконференция преди да са готови всички експертизи по случая "Петрохан"
5
Божидар Божанов, ДБ: Прокуратурата не отговори защо е дала...
Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден
6
Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Регионални

България очаква близо 800 000 полски туристи до 2029 г.
България очаква близо 800 000 полски туристи до 2029 г.
Единствени по рода си у нас: Четириногите Буда и Барс, които спасяват птици Единствени по рода си у нас: Четириногите Буда и Барс, които спасяват птици
Чете се за: 01:20 мин.
От семка до диня: Телевизионният център на БНТ в Русе се сдоби с... бостан От семка до диня: Телевизионният център на БНТ в Русе се сдоби с... бостан
Чете се за: 01:17 мин.
Скеле колкото девететажна сграда: Започва изписването на купола на храма "Свети Висарион Смоленски" Скеле колкото девететажна сграда: Започва изписването на купола на храма "Свети Висарион Смоленски"
Чете се за: 02:07 мин.
За пръв път: 59-о СУ „Васил Левски“ в „Орландовци“ има паралелка 12 клас За пръв път: 59-о СУ „Васил Левски“ в „Орландовци“ има паралелка 12 клас
Чете се за: 03:27 мин.
Иззеха 1200 пълнителя с райски газ при акция в Панагюрище Иззеха 1200 пълнителя с райски газ при акция в Панагюрище
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца "Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца
Чете се за: 07:50 мин.
У нас
Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ) Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Хибридни атаки срещу ЕС: Общото между нападенията в страните членки
Чете се за: 03:45 мин.
По света
"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен представя приоритетите на ЕС за следващата година
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ