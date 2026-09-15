Парични гаранции за обвинени, че отклонявали от унищожаване ментета, заловени на границата

Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петимата, обвинени, че са отклонявали с цел търговия заловени на границата ментета.

Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Караиванов. 1 000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов.

Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември т.г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Според съда, от събраните по делото доказателства, не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качеството.

От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група.

Припомняме, че петимата - митничар, служител на склад за ментета, както и трима служители на частна фирма, която извършва унищожаването на незаконни стоки, бяха задържани при операция та ГДБОП и Агенция „Митници“ на 11 септември.