България очаква близо 800 000 полски туристи до 2029 г.

Интересът на полските туристи към България продължава да расте, като паралелно с това се променя и профилът на търсенето. Все повече гости избират четири- и петзвездни хотели, а страната ни остава предпочитана дестинация за семейна почивка.

През 2025 г. България е посетена от над 460 000 полски туристи, а целта е до 2029 г. броят им да достигне 800 000 годишно.

Първият в България Туристически бизнес форум на Полската туристическа камара събра в курорта „Слънчев бряг“ представители на туристическия бизнес, институциите и медиите от България и Полша.

Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма и е насочено към подготовката на сезон 2027, развитието на нови туристически продукти и разширяването на пътуванията извън активния летен сезон.

„Имаме възможност да надградим силния интерес към България с продукти, които показват страната ни по различен начин и през всички сезони. За нас е важно полските туристи да познават не само Черноморието, но и възможностите за културен, СПА и уелнес, винен, гастрономически, зимен и събитиен туризъм“, заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева.

По думите ѝ развитието на въздушната свързаност и прекият контакт между туроператори, хотелиери и туристически организации са сред ключовите условия за разширяване на пазара. Министерството на туризма ще продължи да подкрепя инициативи, които създават реални възможности за нови маршрути, програми и съвместни предложения между бизнеса от България и Полша.

В рамките на форума са предвидени директни B2B срещи между представители на туристическия сектор от България и Полша, насочени към нови партньорства, туристически програми и предложения за следващите сезони.

Акцент е поставен и върху възможностите България да привлича повече полски туристи извън традиционния летен период и да се утвърждава като целогодишна дестинация.