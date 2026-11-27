Осем души са обвинени за участие в организирана престъпна група за незаконни археологически разкопки в Пловдив и страната. Сред участниците е и полицейски служител от София. Според разследването структурата е действала от пролетта на 2025 г. до 26 ноември тази година, като целта ѝ е била търсене, изкопаване и продажба на археологически находки.

Като ръководител на групата е обвинен 50-годишен мъж. Останалите седем обвиняеми са на възраст между 39 и 55 години.

Специализирана полицейска операция е проведена на 25 ноември в област Пловдив, включително в Карлово, както и в София. В акцията са участвали служители на ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

По данни на разследването участниците са имали различни роли. Част от тях проучвали терени и осигурявали информация за места с археологически находки, други извършвали разкопките, а трети търсели контакти с колекционери с цел продажба на откритите предмети. Незаконните разкопки са извършвани на различни места в област Пловдив.

При претърсванията на адреси са открити и иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита, 15 металотърсача и друга техника.

Предстои експертизи да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност. По разследването са разпитани свидетели, като процесуалните действия продължават.

Осемте обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Днес прокуратурата е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.