Шествие на младежите от ВМРО по повод 107 години от подписването ма Ньойския договор.

Те организират т. нар. "Български марш" от къщата на Иван Вазов в София. Маршът се провежда традиционно на датата, която отбелязва годишнината от подписването на Ньойския договор.

Тази година се навършват 107 г. от подписването на срамния и позорен Ньойски диктат, който оставя под чужда власт над 200 000 наши сънародници извън пределите на България, посочиха участниците.

Затворено е едното платно на ул. "Георги Раковски". Крайната точка е Паметникът на Незнайния воин.