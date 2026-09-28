86 отбора с участие на първенството по художествена гимнастика при ансамблите

Есенният полусезон на Държавните първенства по художествена гимнастика започва с ансамблите. От 1 до 4 октомври спортна зала „София“ ще събере десетки клубни състави от страната.

Първи на килима, на 1 и 2 октомври, излизат ансамблите в категория „А“. Стартовият лист включва 56 тима - 25 при девойки младша възраст до 11 години, 13 при девойки младша възраст и по 9 при девойки старша и жени.

Най-масова ще бъде надпреварата до 11 години, където на старт застават 25 ансамбъла. Те ще представят по две композиции - с пет топки и без уред, а най-добрите ще продължат към финалите на отделните уреди.

Миналогодишното първенство постави висока летва за тазгодишната надпревара. През 2025-а Левски-Триадица постигна впечатляващ троен успех в категория „А“, като спечели златото и в трите възрасти при подрастващите. При жените държавен шампион стана Академик.

На 3-4 октомври категория „Елит“ - продължението на една битка, започнала още през месец март. Първият етап на Държавното първенство определи по десетте най-добри ансамбъла при девойки младша възраст, девойки старша възраст и жени, които получиха право да продължат към решителния втори етап.

Начело след мартенската надпревара са Локомотив при ДМВ, Илиана 1 при ДСВ и Левски 1 при жените. Сега, повече от шест месеца по-късно, предстои нова среща на най-добрите, след месеци подготовка, развитие на композициите и работа върху всеки детайл.

И в категория Елит предстои интересна битка за титлите. През 2025-а Теа Денс спечели многобоя при ДМВ, Левски 1 триумфира при ДСВ, а Академик 1 стана държавен шампион при жените. При жените среброто беше за Левски-Триадица, а на трето място остана Тракия.