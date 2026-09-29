Очакват се повече от 700 участници на "Тракийски царе - Маратон" в Казанлък

Очакванията са повече от 700 участници да се включат в осмото издание на „Тракийски царе - Маратон“, което ще се проведе на 3 и 4 октомври в Казанлък. Състезанието предлага дисциплини по планинско бягане, колоездене и дуатлон, а стартовете са в района на парк „Тюлбе“. Това съобщават организаторите от спортен клуб „Планинско бягане и туризъм – Казанлък“.

В програмата са включени три дистанции по бягане - 9, 24 и 44 километра, както и две дистанции по колоездене - 24 и 45 километра. Предвидено е и състезание за електрически велосипеди на 45 километра. В дисциплината дуатлон участниците ще изминат 24 километра с велосипед и 9 километра бягане.

Най-дългото трасе по бягане е с дължина 44 километра и положителна денивелация около 1400 метра. За дистанцията от 24 километра денивелацията е около 600 метра, а за 9-километровото трасе - около 150 метра.

Организаторите са включили в програмата и детски стартове за участници на възраст от 6 до 12 години. Те ще могат да се състезават в бягане или колоездене на трасе с дължина 1,3 километра.

Най-много са записаните за 9-километровото бягане - 235, следвани от участниците на 24 километра бягане - 124, и 24-километровото колоездене – 91.

Състезанието се провежда в района на Казанлък и Долината на тракийските царе, като трасетата преминават през природни и исторически забележителности в региона. Състезанието е включено и в календара на Българската федерация по туризъм за 2026 година.

Миналата година в състезанието се включиха над 500 участници.