Поредно шествие в грузинската столица – точно две години, след като кабинетът замрази преговорите за присъединяване към ЕС.



Наред с демонстрациите пред Конституционния съд в страната се разглежда дело за забрана на пет опозиционни партии. Управляващата партия „Грузинска мечта“ събра международна критика, заради потушаването на протестите и опозицията. След като спечели оспорвания вот през ноември 2024-та година, премиерът Иракли Кобахидзе пое рязък завой надалеч от Брюксел.

Страната и до днес е разтърсена от постоянни антиправителствени протести и сблъсъци с полицията.