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Убиха "Новая газета" - вестникът, в който работи Анна Политковская, спира да съществува

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Руският независим вестник "Новая газета" обяви, че окончателно прекратява дейността си на 9 ноември.

"Убиха "Новая газета". Вестникът спира да съществува. На 9 ноември светлината в нашия дом, който обитавахме 30 години, ще изгасне. Ще изключим сървъра и ще си тръгнем", това се казва в послание на екипа, публикувано на сайта на изданието.

Стана ясно, че редакцията трябва да напусне сградата, в която се помещава от десетилетия. "Новая газета" е основана през 1933 година. През септември властите обявиха изданието за "чуждестранен агент".

Заедно с редакцията на вестника, изчезва и музеят в памет на журналистката Анна Политковская, което беше част от екипа на "Новая газета". През 2021 година, за 15-годишнина от убийството й, кабинетът й беше превърнат в музей.

#обявяване на чуждестранен агент #Анна Политковская #"Новая Газета" #закриване

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