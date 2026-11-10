650 000 души събра папа Лъв XIV на литургия в Кордоба

Папа Лъв XIV събра 650 000 души на литургия на открито в Кордоба, втория по големина град в Аржентина, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е втората масова проява по време на 12-дневното му посещение в Южна Америка, за която поклонници пристигнаха от цялата страна.

Много от събралите се развяваха знамена на Ватикана и скандираха: „Обичаме те, папа Лъв!“

Папата, който е на обиколка в три държави, продължаваща до 17 ноември, днес измина разстояние от 1300 километра от Буенос Айрес до Кордоба и обратно за две събития.

Кордоба е град, разположен в подножието на планинската верига Сиерас Чикас. Той има богата история, свързана с Римокатолическата църква, и дълбоки връзки с йезуитския орден.

В проповедта си по време на литургията папата отдаде почит на дългата история на римокатолическата вяра в Аржентина. Той даде за пример първата аржентинска светица, монахинята от 18-ти век, известна като „Мама Антула“, както и един епископ, двама свещеници и един мирянин, убити от аржентинската военна хунта през 1976 година.

„Тук, в Кордоба искаме да благодарим на Бог за разнообразните плодове на святост, дадени от мъжете и жените, които той изпрати в тази аржентинска земя“, каза Светият отец.

Папа Лъв XIV е първият глава на Римокатолическата църква, посетил от 1987 г. насам Аржентина, страна с преобладаващо население с римокатолическо вероизповедание.