Перу, Аржентина и Уругвай: какво включва програмата на папа Лъв XIV

Папата се завръща в Перу – страната, която приема за своя родина, посещава Аржентина – родината на Франциск, и светския Уругвай.

Това е изпитание за здравето му малко повече от месец след операцията, която претърпя.

Когато Лъв XIV получава разрешение да напусне болница „Джемели“ на 13 октомври, той напуска лечебното заведение без признаци на рак, но и без една трета от десния си бял дроб. Въпреки че бързо възобновява обичайния си график, без признаци на странични ефекти, мнозина смятат, че пътуването е отменено или поне ще бъде съкратено. По-малко от месец по-късно папата започва най-дългата и амбициозна обиколка досега, без да промени нито запетая в програмата.

В рамките на 12 дни той ще посети три държави и ще осъществи 14 полета – два от които трансатлантически, с продължителност над 14 часа. При завръщането си в Рим ще е изминал общо 31 000 километра.

В деня след изписването хирургът, отстранил злокачествения тумор на папата – Стефано Маргаритора, признава, че му предстои дълго пътуване, но категорично заявява, че „няма клинични причини, поради които обиколката не може да се осъществи“. Голяма роля играе и решителността на Лъв, или, както бихме казали, упоритостта му – черта, позната при Франциск, но която досега не беше проявявана от този папа.

„Ако Лъв ще предприеме това пътуване, то е просто защото го иска“, заявява категорично на неотдавнашна среща с журналисти архиепископ Пол Галахър, секретар по отношенията с държавите към Светия престол – длъжност, която в известен смисъл съответства на поста министър на външните работи. „Планирането вече беше в напреднала фаза, а папата очакваше пътуването с нетърпение. От клинична гледна точка всички медицински препоръки са много положителни, така че Лъв смята, че може да замине“, добавя Галахър.

Дни преди началото на обиколката Светият престол потвърждава, че Лъв ще пътува до Латинска Америка, придружаван от обичайния медицински екип.

Перу - завръщането у дома

Под „може да замине“ се подразбира най-вече „може да замине за Перу“, тъй като обиколката е замислена около завръщането на папата в страната, която приема за своя родина и в която е прекарал повече от двадесет години от живота си – пристига като мисионер и си тръгва като епископ. И по-специално – завръщането в Чиклайо, перуанския град, с който е тясно свързан в продължение на девет години. Град, който чувства толкова близък, че в първите си думи като понтифик от централната ложа на базиликата „Свети Петър“ говори за „скъпата си епархия Чиклайо“.

Очаква се пристигането на Лъв в Чиклайо в петък, 13 ноември, да бъде изпълнено с емоции. В същия ден той ще отслужи тържествена литургия, ще се срещне с представители на местната църква и със студенти, а след това ще посети квартал Ла Виктория и параклиса „Сан Оскар Арнулфо Ромеро“ – място за поклонение, посветено от вярващите на архиепископа на Сан Салвадор Оскар Ромеро, известен като „гласа на безгласните“ заради защитата си на социалната справедливост и човешките права.

Ромеро е почитан в цяла Латинска Америка след убийството му през 1980 г. от крайнодесни паравоенни формирования. Епископ Превост събира средства за възстановяването на параклиса от основи, а ремонтът приключва точно навреме за пристигането на папата.

През следващите дни понтификът ще използва Чиклайо като отправна точка за пътувания с хеликоптер до Санта Крус де Сучабамба, в северната част на Перу – отдалечено място, което епископ Превост се е стремял да посещава често като част от своята епархия.

Освен това ще пътува от Чиклайо до Куско в Андите, където е предвидена среща с вярващи в националния археологически парк Саксайуаман, на 3700 метра надморска височина. Тази височина ще постави на изпитание белодробния капацитет на папата. Той ще посети и Пукалпа, в перуанската Амазония, където ще се срещне с представители на коренното население на Амазония.

След завръщането си в Чиклайо папата ще участва в закриването на юбилейната година на свети Торибио де Могровехо, смятан за един от основателите на Католическата църква в Перу. През XVI век Торибио де Могровехо напуска родния си град Майорга, близо до Валядолид, и прекосява Атлантическия океан, за да проповядва Евангелието сред коренното население, използвайки езиците кечуа и аймара. Папата ще посети светилището му, разположено в Заня, на около час път от Чиклайо.

Не бива да забравяме и посещението в Лима, включително срещата с новоизбраната президентка Кейко Фухимори. В обиколката си из местата, свързани с миналото му в Перу, Лъв ще пропусне единствено Чулукана̀с, първата му дестинация като мисионер, и Трухильо, където е живял единадесет години, заемайки различни длъжности.

Раната се затваря с Аржентина

Ако със завръщането си в Перу Лъв XIV изплаща дълг към страната, която приема за своя родина, то с пътуването до Аржентина папата ще затвори раната, оставена от Франциск, който след избирането си за папа никога не се завърна в родината си. В неделя, 8 ноември, почти 40 години след посещението на Йоан Павел II, папа отново ще стъпи в Буенос Айрес. Две са основните събития в програмата му, и двете в понеделник, 9 ноември: литургия при Паметника на испанците и вечерня с аржентинските епископи в митрополитската катедрала „Света Троица“, по време на която се очаква кратко, но сърдечно споменаване на аржентинския папа.

Срещите между папата и Хавиер Милей ще бъдат следени с особено внимание. Двамата представляват коренно различни възгледи за света. Подобно на Франциск Лъв защитава социалната справедливост и необходимостта държавата да гарантира човешкото достойнство и общото благо. Очаква се той да отстоява тези послания и в Аржентина, където една трета от населението живее в бедност. Това послание се различава от либертарианските принципи, които аржентинският президент прилага в страната след избирането си.

Разбира се, по време на папско посещение рядко възникват открити противоречия с държавния глава на страната домакин. Както казва архиепископ Галахър по отношение на Милей: „По време на папска визита е обичайно хората да се държат по възможно най-добрия начин“.

Както и в речта си пред испанския парламент по време на посещението си в Испания, се очаква в Аржентина Лъв да остане верен на ценностите си, но и да протегне ръка в онези области, в които има общи позиции с Милей, като отхвърлянето на абортите и евтаназията.

Уругвай – светската врата към Латинска Америка

Завръщането на папата в Перу и посещението на папа в Аржентина засенчиха първата част от обиколката. Посещението в Уругвай изненада мнозина, тъй като страната е сред най-секуларизираните в Латинска Америка. Църквата и държавата се разделят преди повече от век, а днес едва между 30 и 36% от населението се определя като католическо според различни оценки – значително по-малко в сравнение с 60-те процента в края на XX век. Католицизмът е толкова слабо представен в обществения живот, че в Уругвай официалните празници Коледа, Богоявление и Великден носят светски наименования – съответно Ден на семейството, Ден на децата и Седмица на туризма.

Въпреки това Католическата църква в Уругвай се надява, че папата ще припомни религиозните корени на страната и ще вдъхне нов живот на католическата вяра. Целта е да бъдат събрани 60 000 души на митичния стадион „Сентенарио“ за молитвено бдение в събота вечер, 7 ноември.

По-рано, по време на срещата си в петък, 6 ноември, с президента Яманду Орси от лявата коалиция „Широк фронт“, папата „ще оцени активната роля на Уругвай в ООН, защитата на многостранното сътрудничество – не бива да забравяме, че седалището на Меркосур е в Монтевидео – както и защитата на човешките права и позицията на страната срещу войната“, казва бившият посланик на Уругвай при Светия престол Гусман Карикири.

В заключение Светият престол потвърди, че по време на обиколката папата ще се срещне и с жертви на насилие в рамките на Църквата. Като епископ, а по-късно и като понтифик, Лъв изигра ключова роля за разпускането на „Содалицио де Вида Кристиана“ – влиятелна католическа организация в Перу, обвинявана в сексуално и психологическо насилие.

Статия на Хорди Барсия (Jordi Barcia), кореспондент на Испанското национално радио RNE в Рим (RTVE), публикувана първоначално на 6 ноември 2026 г.