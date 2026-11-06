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Папа Лъв XIV се възстановява добре след операцията от рак на белия дроб

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Той е гласувал по пощата на междинните избори в САЩ

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Папа Лъв XIV заяви днес, че се чувства "сравнително добре" след операцията от рак на белия дроб миналия месец и съобщи, че е гласувал по пощата на междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.

71-годишният папа направи изявленията на борда на самолета от Рим за Монтевидео, където днес започва интензивна 12-дневна обиколка в Южна Америка.

По думите на Светия отец лечението на онкологичното заболяване е затвърдило убеждението му, че здравеопазването е основно човешко право.

Папа Лъв XIV, който е първият папа, роден в САЩ, обясни, че е решил да гласува на междинните избори, защото се гордее с американското си гражданство и иска да изпълни гражданския си дълг.

"Гордея се, че съм американец, и че упражнявам това право", заяви той.

Роденият в Чикаго като Робърт Превост Лъв Четиринадесети изглежда е първият папа, гласувал на светски избори по време на управлението си. Неговите предшественици, включително папа Франциск, се въздържаха от участие в избори.

Миналата седмица местните власти в окръг Уил, южно от Чикаго, потвърдиха, че папата е поискал бюлетина за гласуване по пощата.

Запитан за изборните резултати в американския щат Тексас, където демократите спечелиха губернаторския пост и място в Сената, Папа Лъв XIV отказа коментар.

Папата, който оглавява Римокатолическата църква с около 1,4 милиарда последователи, обикновено избягва да прави открити политически изявления. По-рано обаче той предизвика недоволството на президента на САЩ Доналд Тръмп с острите си критики към войната в Иран.

#Папа Лъв XIV #Латинска Америка

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