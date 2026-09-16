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Обвиняем за купуване на гласове в монтанското село Вирове е предаден на съд

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Снимка: БТА
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Обвиняем за купуване на гласове в монтанското село Вирове е предаден на съд, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за извършено престъпление срещу политическите права на гражданите. Обвиняемият оп делото е неколкократно осъждан.

На 19 април 2026 г., в деня на изборите за народни представители, И.Б. посетил дома на брат си в с. Вирове, където се събрали роднини по семеен повод.

Той предложил на присъстващите по 40 евро, ако гласуват за определена политическа партия, допълват от прокуратурата.

Обяснил им кой номер да отбележат в бюлетината и поискал след гласуването да заснемат направеното отбелязване и да му покажат снимките.

Някои от присъстващите приели предложението. Те упражнили правото си на глас по указания начин и заснели бюлетините си. За тези, които не разполагали с мобилни телефони, снимките били направени с телефона на един от свидетелите.

След гласуването се срещнали с обвиняемия И.Б. и му показали снимките. Той потвърдил, че ще им изплати обещаните суми.

Вечерта обаче отказал да плати, като заявил, че не всички са гласували за посочената от него политическа партия. Възникнал спор, съпътстван от размяна на удари.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са събрани доказателства за извършеното престъпление.

Делото продължава в съда.

#с. Вирове #срещу купуване на гласове #съд #обвиняем

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