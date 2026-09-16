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„Няма авария в небето над Бургас“: Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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От летището в Бургас призоваха да не се създава излишно напрежение с непотвърдена информация

„Няма авария в небето над Бургас“: Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога
Снимка: илюстративна
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По-гъст и тъмен дим от самолет в небето над Бургас предизвика тревога и публикации за предполагаема авария. От Летището в Бургас обаче категорично опровергаха информацията – нито на борда на машината е имало аварийна ситуация, нито на летището са били предприемани действия заради инцидент.

Самолетът е Ан-12 – по-стар модел въздухоплавателно средство, при който по-видимият тъмен дим от изгорелите газове не е необичайно явление и сам по себе си не е признак за техническа неизправност.

От летището призоваха да не се създава излишно напрежение с непотвърдена информация и увериха, че при действително извънредно събитие обществеността ще бъде информирана своевременно.

Към момента обстановката на Летището в Бургас е нормална и няма данни за инцидент или аварийна ситуация.

#Ан-12 #летището в Бургас #дим #авария

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