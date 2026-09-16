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Огнище на шарка по овцете и козите е открито в кюстендилското село Васкево

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Българската агенция по безопасност на храните констатира възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Ваксево, община Невестино, област Кюстендил, в който се отглеждат 15 овце.

Сигналът е подаден от стопанина до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването и той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Ваксево, Длъхчево-Сабляр, Друмохар, Еремия и Смоличано от община Невестино, област Кюстендил; и село Фролош от община Кочериново, област Кюстендил.

Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Ветрен, Долна Козница, Згурово, Илия, Кадровица, Лиляч, Мърводол, Невестино, Неделкова Гращица, Пелатиково, Пелатиково, Рашка Гращица, Рашка Гращица, Страдалово, Тишаново, Църварица, Чеканец и Четирци от община Невестино, област Кюстендил; гр. Кюстендил и селата Багренци, Берсин, Богослов, Гирчевци, Горна Гращица, Граница, Долна Гращица, Жабокрът, Катрище, Коняво, Лелинци, Нови чифлик, Ново село, Пиперков чифлик, Савойски, Слокощица, Таваличево, Търновлаг, Търсино и Ябълково от община Кюстендил, област Кюстендил; селата Блато, Голям Върбовник, Горна Козница, Коркина, Локвата, Мали Върбовник, Паничарево и Шатрово от община Бобов дол, област Кюстендил; гр. Бобошево и селата Блажиево, Висока могила, Вуково, Доброво, Каменик, Скрино, Слатино, Сопово, Усойка и Циклово от община Бобошево, област Кюстендил; гр. Кочериново и селата Бараково, Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Мурсалево и Цървище от община Кочериново, област Кюстендил; село Смочево от община Рила, област Кюстендил; селата Баланово, Грамаде, Крайни дол и Палатово от община Дупница, област Кюстендил; и селата Бучино, Българчево, Дренково, Клисура, Лисия и Логодаж от община Благоевград, област Благоевград.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В защитната и надзорната зона се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

ОДБХ-Кюстендил реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

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