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Софиянец предизвика две катастрофи в Несебър и избяга

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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километрично задръстване тракия карнобат заради верижна катастрофа
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36-годишен мъж от София е задържан след две последователни катастрофи в Несебър и опит да напусне мястото на първия инцидент. Случаят е от ранните часове на 15 септември. Около 2:30 часа в Свети Влас мъжът, управлявал лек автомобил със софийска регистрация, катастрофирал, но вместо да остане на място, продължил в посока Несебър. По данни на полицията автомобилът се движел с видимо висока скорост. Малко по-късно, в района на хотелски комплекс шофьорът предизвикал втори пътен инцидент. Автомобилът бил спрян по-късно на пътя от полицейски служители.

По информация на МВР той слязъл от колата във видимо неадекватно състояние.

При пристигането на полицията мъжът проявил агресия и буйствал, което наложило задържането му за срок до 24 часа. Шофьорът е отказал да му бъде взета проба за алкохол и наркотици, както и кръвна проба за химичен анализ.

#две катастрофи #софиянец #несебър

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