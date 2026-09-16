Софиянец предизвика две катастрофи в Несебър и избяга

36-годишен мъж от София е задържан след две последователни катастрофи в Несебър и опит да напусне мястото на първия инцидент. Случаят е от ранните часове на 15 септември. Около 2:30 часа в Свети Влас мъжът, управлявал лек автомобил със софийска регистрация, катастрофирал, но вместо да остане на място, продължил в посока Несебър. По данни на полицията автомобилът се движел с видимо висока скорост. Малко по-късно, в района на хотелски комплекс шофьорът предизвикал втори пътен инцидент. Автомобилът бил спрян по-късно на пътя от полицейски служители.

По информация на МВР той слязъл от колата във видимо неадекватно състояние.

При пристигането на полицията мъжът проявил агресия и буйствал, което наложило задържането му за срок до 24 часа. Шофьорът е отказал да му бъде взета проба за алкохол и наркотици, както и кръвна проба за химичен анализ.