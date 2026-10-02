БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Саркофагът на Самуил - от бял мрамор от Северна Македония. Какви символи носи?

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
16339
Чете се за: 03:15 мин.
Запази

ЗА ПЪРВИ ПЪТ! Само в "По света и у нас"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Саркофагът, в който ще бъдат положени останките на цар Самуил, е изработен от бял мрамор, добиван в района на Прилеп, Северна Македония.

Първият царски саркофаг в най-новата ни история се изработва в момента във високотехнологично каменоделско предприятие във Велинград.

Как изглежда саркофагът и какви символи носи - единствено в "По-света и у нас".

От последния петък тук работят денонощно, само една поръчка. И никой и не помисля да се оплаче, усещането за тържественост и историчност е завладяло всички.

Надежда Ключкова, управител на каменоделско предприятие: "Ами не съм правила саркофаг на цар. Може би това е първият за България. За което аз съм много горда, че ми дадоха. Повечето неща, които изработвам, са за църкви и манастири."

И опитът си казва думата. Един царски саркофаг трябва да е изработен от специален, бял мрамор.

Надежда Ключкова: "По принцип камъкът не трябва да е, примерно много едноцветен. Трябва да има някаква жилка, за да си личи, че това е естествено. Тук има сиви жилки, тук има примерно жълта жилка, вътре има някаква розова жилка."

След няколко денонощия машината най-накрая спира, изпълнила програмата си. И ние сме първите, които виждат надписа и изображението на капака.

"Това е кръстът, този кръст присъства на камъка, на който е погребан бащата на Самуил. Самуил в Христа бога, цар на българите."

Символът под надписа с две стилизирани птици е същият рисунък от плащеницата, с която е бил погребан Самуил, която сега е изложена в музея на византийската култура в Солун.

проф. Людмил Вагалински, археолог: " "Това е една копринена тъкан. Много скъп текстил за своето време. Коприните нишки са сукани със златни нишки. По това време особено, говорим все пак за началото на XI век, само царете си позволяват и могат да носят такива символи. И този образ, който ме питате, това са две хищни птици, не са папагали, поставени хералдически симетрично, една спрямо друга, е много вероятно да е родовият им герб."

Страниците на саркофага също носят важни символи - освен христограма и образа на Архангел Михаил, там стои изображение на църквата "Свети Ахил" между пауните - символ на вечността, и схематичен образ на крепостта на Самуил в Охрид, между два лъва, копие от старозагорските плочи, които се свързват с първата българска държава и времето на Самуил.

#тленни останки #саркофаг #Цар Самуил

Водещи новини

3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ