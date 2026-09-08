ГЕРБ няма да се регистрира за президентските избори

Безпрецедентно ГЕРБ няма да се регистрира за участие в президентските избори. Това се случва за първи път от основаването на партията преди 20 години. И става ясно в деня, в който се учредява инициативният комитет на двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Комитет, в който влизат и кадри на ГЕРБ или близки до партията на Борисов.

В съобщение от формацията на Бойко Борисов обявиха, че Изпълнителната комисия е решила да не издигат кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящия вот, насрочен за 25 октомври. С какви мотиви партията е взела решение да не издига кандидати за президент и вицепрезидент?

В съобщението, изпратено до медиите от ГЕРБ, са лаконични, че мотивите им в голяма степен се припокриват с тези, които през последните дни изтъкна лидерът на партията Бойко Борисов. А именно, че издигането на кандидат от страна на втората по големина партия ще бъде в услуга на Илияна Йотова, защото ще раздели гласовете в дясно-центристкото пространство. Друг аргумент на Борисов беше, че ГЕРБ винаги играят за победа, а не на олимпийския принцип. От партията днес бяха лаконични в коментара си и не отговориха на нито един от допълнителните въпроси, включително и как ще обяснят на електората си отказа от участие в избори.

Снимка: БТА

Теменужка Петкова, народен представител от ПГ на ГЕРБ – СДС: "Днес инициативният комитет на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, няма да подкрепим и никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално. "

От създаването си през декември 2006 г. до момента ГЕРБ са участвали 23 пъти на избори – парламентарни, президентски, местни и европейски. В 17 от тези участия печелят, а 6 пъти губят. До момента два пъти издигат кандидати за президент. През 2011 г. това е Росен Плевнелиев, който печели. През 2016 г. е Цецка Цачева, която губи. На предишния президентски вот, през 2021 г., подкрепиха проф. Анастас Герджиков, който беше издигнат от инициативен комитет и загуби на втори тур от Румен Радев.

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