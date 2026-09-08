Българските ездачи с призови класирания на международен турнир в Солун седмица преди Балканиадата

​Българските състезатели направиха категорична заявка за предстоящото Балканско първенство по прескачане на препятствия в Солун, което стартира на 9 септември.

По време на изминалите състезателни дни от международния турнир за Световната купа (Fall Tour CSI2*-W / CSI1* / CSIYH1*) в конна база IPPOS в Солун, нашите тандеми бяха неизменно сред лидерите и записаха серия от класирания в Топ 5 на почти всички изпитания.

Антон Дацински зае четвърто място с кон Чакоруе в изпитанието с височина на препятствията до 145 см за Гран при CSI2*-W.

Лора Чолакова в тандем с Вени Види Вичи също се класира на четвърто място в паркура до​ 140 см CSI2*-W.

​Владимир Георгиев с Кийп ​завърши на второ място в изпитанието до 135 см CSI2*-W. ​​Трето място за Венцислав Изов с Карел в паркура до 130 см. Дария Чолакова с Дон Фети се класира шеста в изпитанието до 130 см CSI2*-W.

При младите коне (6-7 годишни, CSIYH1*), четвърто място зае Милко Кочев с Кол Ми Корни Зет в изпитанието до 130 см. Ленко Ангелов с Диамант спечели паркура при 5-годишните коне с височина на препятствията до 115 см (CSI1*). В надпреварата до 110 см (CSI1*), първи завърши Трифон Трифонов с Газела, втора се нареди Дария Чолакова с Доротея, а четвърта завърши Галена Ганчевска с Куп де Калато.