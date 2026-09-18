Над 350 млади състезатели ще участват в Националния младежки олимпийски спортен фестивал във Враца

Над 350 млади състезатели ще мерят сили в десет вида спорт по време на Националния младежки олимпийски спортен фестивал, който за първи път се провежда във Враца. Тази вечер събитието се открива официално, а основните състезания се провеждат утре, 19 септември на десет локации в града.

На откриването гост ще бъде президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Официалната церемония ще е на площад „Христо Ботев” от 19:30 часа, като програмата ще завърши със запалване на олимпийския огън. Домакини на събитието са председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът Калин Каменов, съобщиха от Община Враца.

Специално внимание ще бъде обърнато на родителите, допълниха от Общината. По решение на БОК традиционната олимпийска “клетва”, изпълнявана при церемониите по откриването на Олимпийски игри и на събитията под шапката на Международния и Националните олимпийски комитети ще бъде допълнена от “обещание” на представител на родителите. То ще бъде изречено от врачанския лекоатлет Ивайло Младенов - европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор.

Преди откриването - от 18:00 часа - в Градската концертна зала ще се проведе беседата с участието на спортистите, част от фестивала с журналиста Камен Алипиев-Кедъра.

От 13:00 часа днес започват спортните дисциплини. На помощното игрище на стадиона в града ще се играят футболни срещи до 17:00 часа, от 16:00 до 17:30 са скоковете във вода на плувния комплекс във Враца. В събота, 19 септември, са състезанията по дисциплини като плуване, тенис на маса, бадминтон, спортна стрелба, ръгби, лека атлетика, водна топка, футбол.

Фестивалът се организира от Българския олимпийски комитет и Община Враца с акцент върху олимпийските ценности, активния начин на живот и грижата за околната среда. По време на събитието на всички спортни обекти ще бъдат поставени съдове за разделно събиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, а за участниците са предвидени и беседи за ползите от разделното събиране на отпадъците.