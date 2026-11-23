Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем pъководителя на „Местни приходи“ в община Хисаря Димитър Кацарски за злоупотреба с власт. Според прокуратурата от началото на 2020 г. до края на 2025 г., той е коригирал дължими такси за битови отпадъци на различни юридически лица с цел да набави облага за себе си.

Обвинението е за престъпление по служба, при което са настъпили значителни вредни последици.

По досъдебното производство са извършени множество претърсвания и изземвания и са разпитани свидетели.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1500 евро.

Разследването продължава.