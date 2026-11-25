Националното сдружение на общините в България изразява сериозна загриженост във връзка с решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Темата коментира в студиото на "Денят започва" Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България.

"Нашата организация разглежда този конкретен казус изключително сериозно и с голяма загриженост, тъй като касае по-голям и по-важен въпрос, а именно как държавата гарантира стабилността на местното управлението и най-вече зачитането на прекия вот на гражданите", обясни тя.

Георгиева подчерта, че кметовете на общини са единствените мажоритарно и пряко избрани от хората политици в България заедно с президента, т.е. те носят пряк мандат, за разлика от общинските съветници и народните представители, които се избират по пропорционални листи. Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана от Народното събрание, постановява принципа на пропорционалност.

Силвия Георгиева допълни, че не може да коментира какво нарушение е извършил кмета на общината, но намесата на контролиращия орган ОИК трябва да бъде пропорционална на значимостта на интересите, които тя се опитва да защити. Местните изборни органи трябва да имат свободата да изпълняват своите правомощия в рамките на мандата, предоставен от гражданите, каза тя.

И поясни, че кметовете работят в изключително динамична, пъстра и разнообразна среда, в която се вплетени много интереси местни, икономически, политически междуличностни, но основната задача на кмета е да гарантира качеството на живот и нормалното функциониране на ежедневните услуги за гражданите. Това понякога води до нарушаване на икономически интереси, уточни директорът на НСОРБ.

Вижте целия разговор във видеото