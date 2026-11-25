ОИК - Варна изпълнява политическа воля, заяви депутатът от „Демократична България“ и изпълняващ длъжността кмет на Варна по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, Павел Попов, в студиото на „Денят започва“.

Павел Попов, ДБ: "В Общинската избирателна комисия са представени политическите сили, които в по-голяма или по-малка степен формират Общинския съвет. Така че хората в нея изпълняват политическа воля, въпреки опитите да бъдем убедени в обратното. Ако е истина, че тези хора не изпълняват волята на политическата сила, която ги е излъчила, това означава, че тази политическа сила е започнала да се превръща в нещо като бизнес партиите, които функционират в Общинския съвет. Изобщо самото понятие „бизнес партии“ според мен е пряко свидетелство за олигархията. Защото олигархията е именно преплитането, неразличимото кръстосване на бизнес и политически интереси."

За дейността на Благомир Коцев като кмет на Варна Попов заяви:

Павел Попов, ДБ: "Благомир Коцев не се подчинява лесно на групировките, които действат във Варна. Отказва да бъде гумен печат и да осигурява бърза писта за техните проекти. Българската местна власт е организирана по такъв начин, че кметът не може да управлява без Общинския съвет. Той в известен смисъл е изпълнител на властта, но се нуждае от мнозинство в Общинския съвет. Това мнозинство беше последователно отказвано на Благомир Коцев още от първата година на мандата му, когато стана ясно, че той няма да следва волята на мнозинството, когато тя противоречи на интересите на гражданите."

Остава само една година до края на мандата - когато остава дума за последната година от мандата на кмета, Общинският съвет има възможност да избере кмет, заяви Попов.

За отстраняването на Коцев от кметския мандат след гласуването на бюджета на община Варна депутатът коментира:

Павел Попов, ДБ: "Плячката е на лице и тя ще бъде разграбена от тези, които са заинтересовани от отстраняването на кмета. Не случайно два часа след приемането на бюджета комисията започва да заседава. Тоест, изчакали са плячката да бъде готова и са готови за нейното разпределене."

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