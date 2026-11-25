Всички знаехме, че ЕК може да санкционира България заради свръхдефицита през 2026 г., заяви депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев в студиото на "Денят започва".

Стефан Белчев, ПБ: "За 2026 година нещата наистина са такива, каквито са. И никой не ги е крил. Идвайки на власт през април, дадохме ясно да се разбере, че всъщност ще изпием горчивата чаша до дъно с бюджета за 2026 година. На мен ми правят недобро впечатление изказванията на бивши финансови министри, които със злорадство вчера коментираха това решение на Европейската комисия. Що се отнася до метафората на премиера за бюджета за 2027 година – „тежък камион, който лети без спирачки“, аз бих продължил сравнението така: този камион през 2026 година беше аварирал и пушеше. И всъщност тези бивши финансови министри се опитаха вчера да си направят селфи пред този аварирал камион, при условие че много добре знаеха, че през предходните години са го карали без масло и с прегрял двигател."

Стефан Белчев, ПБ: "Първо, искам да бъда пределно ясен. Тук говорим за бюджета за 2026 година. Що се отнася до бюджета за 2027 година, който днес ще бъде разгледан за първи път, Европейската комисия казва, че той е ясно рестриктивен. Имаме посока на движение към ограничаване на бюджетния дефицит, който през 2029 година трябва да бъде сведен до 3%. Но за бюджета за 2026 година това не е никаква новина. И всички, които по една или друга причина следят бюджетния и финансовия процес в България, знаехме, че ще има такова произнасяне и решение на Европейската комисия. Много е важно до 11 декември да направим всичко възможно, за да не бъде наложена действително такава процедура."

За отстраняването на Благомир Коцев от кмет на Варна Белчев заяви:

Стефан Белчев, ПБ: "Аз свързвам Варна в последно със скандала „Баба Алино“, така че дори само заради това си струва да се помисли. Аз лично нямам впечатления от управлението на Благомир Коцев. Варна е малко далеч от София."

Вижте целия разговор във видеото