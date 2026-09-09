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„Гугъл“ ще инвестира най-малко 13 млрд. евро в инфраструктура за изкуствен интелект във Финландия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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След въвеждането на проектите в експлоатация през 2027 и 2028 г. се очаква те да подкрепят около 7000 работни места годишно

историческо решение следва присъдата мета гугъл
Снимка: БТА/архив
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„Гугъл“ ще инвестира най-малко 13 млрд. евро в инфраструктура за изкуствен интелект във Финландия през следващите две години, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. По думите ѝ това ще бъде най-голямата единична инвестиция на фирмата в Европа.

Финландия се превърна в привлекателна дестинация за центрове за данни, като компании, сред които „Майкрософт“ и собственикът на „ТикТок“, „БайтДенс“, се стремят да намалят разходите за енергия и да изпълнят климатичните си цели.

Студеният климат на страната намалява разходите за охлаждане на центровете за данни, а Финландия разполага и със значителни количества електроенергия с ниски въглеродни емисии.

Инвестициите ще включват центрове за данни, подобрения на електропреносната мрежа, както и проекти за чиста енергия и батерии, които ще подпомагат услуги като „Джемини“, „Сърч“, „Мапс“ и „ЮТюб“, посочи „Гугъл“.

„Новата цифрова инфраструктура ще служи като градивен елемент за цифровата готовност, иновациите и развитието на изкуствения интелект във Финландия и в по-широк мащаб в Европа“, заяви компанията.

Инвестицията ще бъде реализирана през 2027 и 2028 г. и според „Гугъл“ ще допринесе с около 3,6 млрд. долара към брутния вътрешен продукт на Финландия по време на строителната фаза. След въвеждането на проектите в експлоатация се очаква те да подкрепят около 7000 работни места годишно.

Финландският премиер Петери Орпо определи решението на „Гугъл“ като „ясно доказателство за нашите силни страни“.

„Стойността на икономиката на данните се простира далеч отвъд преките инвестиции, като стимулира иновациите, научните изследвания и развитието“, добави той.

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