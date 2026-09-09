„Гугъл“ ще инвестира най-малко 13 млрд. евро в инфраструктура за изкуствен интелект във Финландия през следващите две години, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. По думите ѝ това ще бъде най-голямата единична инвестиция на фирмата в Европа.

Финландия се превърна в привлекателна дестинация за центрове за данни, като компании, сред които „Майкрософт“ и собственикът на „ТикТок“, „БайтДенс“, се стремят да намалят разходите за енергия и да изпълнят климатичните си цели.

Студеният климат на страната намалява разходите за охлаждане на центровете за данни, а Финландия разполага и със значителни количества електроенергия с ниски въглеродни емисии.

Инвестициите ще включват центрове за данни, подобрения на електропреносната мрежа, както и проекти за чиста енергия и батерии, които ще подпомагат услуги като „Джемини“, „Сърч“, „Мапс“ и „ЮТюб“, посочи „Гугъл“.

„Новата цифрова инфраструктура ще служи като градивен елемент за цифровата готовност, иновациите и развитието на изкуствения интелект във Финландия и в по-широк мащаб в Европа“, заяви компанията.

Инвестицията ще бъде реализирана през 2027 и 2028 г. и според „Гугъл“ ще допринесе с около 3,6 млрд. долара към брутния вътрешен продукт на Финландия по време на строителната фаза. След въвеждането на проектите в експлоатация се очаква те да подкрепят около 7000 работни места годишно.

Финландският премиер Петери Орпо определи решението на „Гугъл“ като „ясно доказателство за нашите силни страни“.