Заради развитието на изкуствения интелект: Износът на Тайван достигна 87,2 млрд. долара

Износът на Тайван достигна рекордните 87,2 млрд. долара през септември, като ръстът се дължи на рязкото увеличаване на световното търсене на компоненти, свързани с технологии с изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес.

На острова се произвеждат над 90 на сто от най-модерните чипове в света, използвани за обучението и работата на системите с изкуствен интелект.

Износът е нараснал с 60,9% спрямо същия месец на миналата година, отбелязвайки 35-и пореден месец на растеж, съобщи тайванското финансово министерство.

Вносът през септември също е нараснал - с 51,7 на сто до 63,6 млрд. долара, а положителното търговско салдо е достигнало 23,6 млрд. долара, като са рекордни както вноса, така и износа.

Силният ръст на износа тази година допринесе за бързото икономическо разрастване на Тайван и за стремителното покачване на фондовия му пазар, който е нараснал с около 70 на сто от началото на годината.

На острова са базирани гиганти в производството на компютърно оборудване като Ти Ес Ем Си (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), която произвежда силициеви компоненти по авангардните разработки на „Енвидиа“ (Nvidia), както и „Фокскон“ (Foxconn) - най-големият производител на електроника по поръчка в света.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Тайван нарасна с 12,9 на сто през второто тримесечие.

Въпреки несигурността заради глобалните икономически и геополитически рискове износът на Тайван се очаква да продължи да нараства до края на годината, прогнозира финансовото министерство.

Според ведомството натрупването на запаси от нови технологични продукти, както и наближаването на пиковия сезон на покупките в края на годината в Китай, Европа и САЩ, също ще подкрепят износа на Тайван.

Снимки: БТА

Вашингтон все още е най-големият експортен пазар на Тайван през септември. Износът за американския пазар се е увеличил повече от два пъти - до 27,5 млрд. долара, което е второто най-високо ниво, регистрирано някога.

Износът към страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН - ASEAN) е достигнал рекордните 18,9 млрд. долара, което представлява ръст от 93,4 на сто.

САЩ и страните от АСЕАН са допринесли за 70 на сто от общия ръст на износа на Тайван, уточни финансовото министерство.