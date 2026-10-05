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Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са служители в няколко града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Екип на БНТ
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Сигнали за бомбени заплахи са получени днес в Разград, Казанлък и Варна. Полицията извършва проверки в сградите.

Сутринта на електронната поща на Община Казанлък е получен сигнал за бомба. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Извършена е проверка на сградата, като към момента не е установена опасност. Служителите и гражданите не са евакуирани. Работата в общинската администрация продължава нормално.

Във Варна различни институции и обекти са получили заплахи отново изпратени на електронните им пощи. От варненската дирекция на полицията съобщиха, че обект на заплаха досега са станали Община Варна, НАП, лечебни заведения, детски градини и училища в града. Към момента няма потвърждение за реална заплаха. По всички постъпили сигнали се извършват проверки.

Снимки: БНТ, Иван Янев

И в Разград са получени два сигнала за поставени взривни устройства. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Първото заплашително съобщение е получено малко след 09.00 часа на е-мейл адреса на Окръжен съд-Разград, а в 9.46 часа е било изпратено и до Окръжна прокуратура - Разград. Същите сигнали са получили и в МБАЛ-Исперих и ЦДГ №6 в Разград. Хората са евакуирани, извършва се проверка.

Автори: Пламенка Тонева, Светлана Ганчева, Иван Янев

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