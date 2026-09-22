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Варна отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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варна отбеляза 118 години обявяването независимостта българия
Снимка: БНТ
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Варна отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България. Тържественото честване започна на площад “Независимост”, където с военен ритуал беше издигнато националното знаме.

Свещеници отслужиха молебен, а след това варненци продължиха с хоро, поведено от фолклорен ансамбъл "Варна". Площадът в града спонтанно е наречен така още преди 118 години – веднага след като новината за българската независимост стига до Варна, а година по-късно става и офциалното му именуване.

Името му върнато отново през 1992 година. Традицията празнуването да протича така – с военен ритуал, молебен и хоро, също води началото си от 22 септември 1908 година.

снимки: БНТ

#Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #чествания #Варна

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