Варна отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България (СНИМКИ)

Варна отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България. Тържественото честване започна на площад “Независимост”, където с военен ритуал беше издигнато националното знаме.

Свещеници отслужиха молебен, а след това варненци продължиха с хоро, поведено от фолклорен ансамбъл "Варна". Площадът в града спонтанно е наречен така още преди 118 години – веднага след като новината за българската независимост стига до Варна, а година по-късно става и офциалното му именуване.

Името му върнато отново през 1992 година. Традицията празнуването да протича така – с военен ритуал, молебен и хоро, също води началото си от 22 септември 1908 година.

снимки: БНТ