Кои са най-честите измами у нас и как може да се предпазим?

От телефонни обаждания и фалшиви съобщения до измами в социалните мрежи и злоупотреби с изкуствен интелект – кои са най-разпространените схеми и как можем да се предпазим от тях?

Телефонните измами продължават да са сред най-разпространените, особено срещу възрастни хора. Измамниците продължават да използват добре познати сценарии, като се представят като роднини на жертвата, полицаи, лекари. Чрез внушаване на страх или неотложност те убеждават жертвите да предадат пари и ценности.

Фишинг атаките са сред разпространените форми на онлайн измами. Злоупотребяващите лица изпращат фалшиви СМС-и, имейли и линкове от банки или различни "институции". След въвеждане на банковите данни или кодове за потвърждение жертвите губят достъп до средствата си.

Прогресивното развитие на изкуствен интелект също носи риск. Той позволява създаването на убедителни фалшиви видеа и клонирани гласове на роднини и популярни личности. Главно се използват с цел подвеждане на потребителя към фалшиви инвестиции, измамни продукти или разкриване на лични данни.

Измамите с ремонти се срещат по-рядко и макар да засягат отделни домакинства, щетите за потърпевшите често са значителни. Лицата се представят за строители и изискват големи авансови плащания, които да бъдат "преведени по банка". След като получат парите или прекратяват комуникацията с възложителите на ремонта, или извършват некачествена работа.

Мерките, които можем да предприемем, за да се предпазим са:

➥ Информирайте по-възрастните си роднини за потенциални измами.

➥ Не предоставяйте личните си данни по телефон или имейл.

➥ Не отваряйте подозрителни линкове.

➥ Бъдете внимателни със съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

➥ Винаги проверявайте информацията чрез официалните канали - уебсайт, мобилно приложение, на място в офис или клон на съответната институция.

➥ При съмнение за измама незабавно се свържете с банката си и подайте сигнал до МВР.