Опасно предизвикателство: Нагряването на „скуиши“ играчки може да причини тежки изгаряния

Във връзка с разпространяващи се в социалните мрежи предизвикателства, при които се нагряват играчки тип „скуиши“ и други антистрес играчки с гелпълнеж, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) предупреждава потребителите да не извършват подобни действия, тъй като те могат да доведат до сериозни инциденти.

Играчките тип „скуиши“ и други играчки с гелпълнеж не трябва да се поставят в микровълнова фурна, да се излагат на пряка слънчева светлина, да се оставят в силно нагрят автомобил или да се нагряват по какъвто и да е друг начин.

При нагряване гелпълнежът може да се разшири, а обвивката на играчката да се спука или разкъса внезапно, което създава риск от изгаряния и други сериозни наранявания.

Международни здравни институции съобщават за множество инциденти с деца, получили тежки изгаряния вследствие на нагряване на подобни играчки. Производителите също изрично предупреждават играчките да не се нагряват, замразяват или излагат на високи температури.

ДАМТН призовава родителите и лицата, полагащи грижи за деца, да бъдат особено внимателни и да наблюдават децата по време на игра с подобни играчки, както и да не им позволяват да изпълняват предизвикателства в социалните мрежи, които насърчават използването на играчките по начин, различен от предвидения от производителя.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор препоръчва:

1. Обяснете на децата си рисковете от нагряване на подобни играчки;

2. Следете играчките да се използват единствено по предназначение;

3. Преустановете използването на играчки с нарушена, разкъсана или деформирана обвивка;

4. Спазвайте указанията и предупрежденията на производителя.

При закупуване на играчки избирайте надеждни търговци и проверявайте дали върху продукта са налични:

маркировка за съответствие CE;

информация за препоръчителната възраст;

инструкции за употреба;

предупреждения за безопасност;

данни за производителя или вносителя.

Маркировката CE удостоверява, че производителят декларира съответствие на продукта с приложимите европейски изисквания за безопасност и че той е преминал предвидените процедури за оценяване на съответствието.