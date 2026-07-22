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Опасно предизвикателство: Нагряването на „скуиши“ играчки може да причини тежки изгаряния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: ДАМТН
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Държавната агенция за метрологичен и технически надзор със съвети към родителите

дамтн съвети родителите играчки скуиши
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Във връзка с разпространяващи се в социалните мрежи предизвикателства, при които се нагряват играчки тип „скуиши“ и други антистрес играчки с гелпълнеж, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) предупреждава потребителите да не извършват подобни действия, тъй като те могат да доведат до сериозни инциденти.

Играчките тип „скуиши“ и други играчки с гелпълнеж не трябва да се поставят в микровълнова фурна, да се излагат на пряка слънчева светлина, да се оставят в силно нагрят автомобил или да се нагряват по какъвто и да е друг начин.

При нагряване гелпълнежът може да се разшири, а обвивката на играчката да се спука или разкъса внезапно, което създава риск от изгаряния и други сериозни наранявания.

Международни здравни институции съобщават за множество инциденти с деца, получили тежки изгаряния вследствие на нагряване на подобни играчки. Производителите също изрично предупреждават играчките да не се нагряват, замразяват или излагат на високи температури.

ДАМТН призовава родителите и лицата, полагащи грижи за деца, да бъдат особено внимателни и да наблюдават децата по време на игра с подобни играчки, както и да не им позволяват да изпълняват предизвикателства в социалните мрежи, които насърчават използването на играчките по начин, различен от предвидения от производителя.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор препоръчва:

1. Обяснете на децата си рисковете от нагряване на подобни играчки;
2. Следете играчките да се използват единствено по предназначение;
3. Преустановете използването на играчки с нарушена, разкъсана или деформирана обвивка;
4. Спазвайте указанията и предупрежденията на производителя.

При закупуване на играчки избирайте надеждни търговци и проверявайте дали върху продукта са налични:

  • маркировка за съответствие CE;
  • информация за препоръчителната възраст;
  • инструкции за употреба;
  • предупреждения за безопасност;
  • данни за производителя или вносителя.

Маркировката CE удостоверява, че производителят декларира съответствие на продукта с приложимите европейски изисквания за безопасност и че той е преминал предвидените процедури за оценяване на съответствието.

#лесно запалимо #скуиши #гелпълнеж #Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

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