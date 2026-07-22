БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул....
Чете се за: 01:12 мин.
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на...
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Категорично е изключено от българска...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отиде си актрисата Мая Драгоманска

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
отиде актрисата мая драгоманска
Слушай новината

На 78-годишна възраст ни е напуснала актриса Мая Драгоманска, съобщиха от Съюза на артистите в България.

„Мая Драгоманска беше сред ярките имена на българския театър и кино. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински. Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия“, посочват от САБ.

#Мая Драгоманска #актриса

Последвайте ни

ТОП 24

Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
1
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите не представляват опасност
3
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите...
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
4
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
5
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда за деескалация
6
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
4
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
5
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
6
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция

Още от: Общество

Полицията в Хасково издирва 81-годишна жена
Полицията в Хасково издирва 81-годишна жена
Седем екипа отстраняват щетите от вчерашната буря в Петрич Седем екипа отстраняват щетите от вчерашната буря в Петрич
Чете се за: 02:20 мин.
Подписка срещу разполагането на американските самолети започва в село Безмер Подписка срещу разполагането на американските самолети започва в село Безмер
Чете се за: 01:57 мин.
Депутатите решават за разполагането на американските самолети-цистерни в "Безмер" Депутатите решават за разполагането на американските самолети-цистерни в "Безмер"
Чете се за: 01:07 мин.
Росен Карадимов: Когато манипулираш една обществена поръчка, ти директно взимаш от обществения ресурс Росен Карадимов: Когато манипулираш една обществена поръчка, ти директно взимаш от обществения ресурс
Чете се за: 02:37 мин.
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
5801
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер" Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
НА ЖИВО: Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала НА ЖИВО: Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът включи в заседанието си предложението за разполагането...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул. „Врабча“ 23,...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Авторът на клипа с младежи с райски газ в автомобил получил заплахи...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
След протести: Зеленски освободи Сирски като главнокомандващ...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ