Съветът за електронни медии (СЕМ) организира дискусия за редакционната независимост.

Целта на форума е с участието на професионалната общност и медиите да бъдат формулирани общи принципи, които да укрепят общественото доверие, без да накърняват редакционната автономия.

Сред основните причини за влошаването на медийната среда бяха посочени опитите за външно влияние, неспазването на журналистическите стандарти, натискът върху ръководствата на медии и липсата на обединена медийна общност.

До края на септември ще бъдат изработени Общи стандарти за гарантиране на редакционната независимост, стана ясно по време на дискусията. Бяха посочени много празноти в съществуващото законодателство, заяви председателят на СЕМ Габриела Наплатанова: