Съветът за електронни медии (СЕМ) организира дискусия за редакционната независимост.
Целта на форума е с участието на професионалната общност и медиите да бъдат формулирани общи принципи, които да укрепят общественото доверие, без да накърняват редакционната автономия.
Сред основните причини за влошаването на медийната среда бяха посочени опитите за външно влияние, неспазването на журналистическите стандарти, натискът върху ръководствата на медии и липсата на обединена медийна общност.
До края на септември ще бъдат изработени Общи стандарти за гарантиране на редакционната независимост, стана ясно по време на дискусията. Бяха посочени много празноти в съществуващото законодателство, заяви председателят на СЕМ Габриела Наплатанова:
Съветът работи прозрачно и открито, следвайки ангажиментите си за подобряване на медийната среда. Това става със силни и независими медии, които работят в обществен интерес. Защото общественото доверие е най-важният им капитал.
За нас като регулатор е важно да насърчим професионалния диалог в гилдията за постигане на редакционни стандарти, както е заложено в Европейския законодателен акт за свободата на медиите и в препоръката на Европейската комисия от 2022г.
Европейската правна рамка последователно изгражда модел, при който защитата на медийния плурализъм се основава на три взаимно допълващи се елемента:
- независими редакционни решения, защитени от политически и икономически натиск;
- независим регулатор, който упражнява правомощията си без намеса в редакционното съдържание;
- ефективни механизми за саморегулация и вътрешни организационни гаранции, осигуряващи прозрачност, професионална етика и участие на журналистите в защитата на редакционната независимост.