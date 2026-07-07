Иззеха 53 кг райски газ, предназначен за продажба на туристи в Слънчев бряг

Полицията иззе 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията е проведена около 20.15 часа в понеделник на пътя Бургас – Варна.

Автомобилът е бил управляван от 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицейските служители открили общо 53 кг райски газ – осем флакона с вместимост по два килограма и още 57 по-малки. По първоначални данни веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка.

Работата по изясняване на случая продължава.