Семейство спаси ранен щъркел със счупено крило

Млад щъркел с тежко счупено крило и сериозни наранявания бе спасен благодарение на бързата реакция на семейство от гълъбовското село Медникарово. В момента бедстващата птица вече е настанена в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора, където ветеринарите се борят за възстановяването ѝ.

Неочакваният гост бил забелязан в безпомощно състояние от Тянко Пенев Минков и съпругата му Пепа. Вместо да подминат пострадалото животно, двамата веднага го прибрали на сигурно в дома си, за да го предпазят от хищници, и се грижили за него до пристигането на специализирания екип.

Семейството веднага подало сигнал до Община Гълъбово, откъдето последвала бърза координация с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора. Екоинспекторите пристигнали на място, поели ранения щъркел от стопаните и го транспортирали безопасно до центъра на „Зелени Балкани“.

Благодарение на навременната и човешка намеса на Тянко и Пепа, младият пернат пациент има всички шансове да се възстанови и отново да полети.