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Автобусът от катастрофата на „Цариградско шосе“ остава под охран

Алекс Христов от Алекс Христов
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изтеглиха катастрофиралия автобус bdquoцариградско шосеldquo
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Aвтобусът, който катастрофира на „Цариградско шосе“ и преряза мантинелата, ще остане на територията на гараж „Дружба“ под охраната на служители на СДВР. На място ще остане полицейски патрул, който ще осигурява наблюдение на превозното средство с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на необходимите процесуално-следствени действия.

Към настоящия момент не е възможно да бъдат изтеглени записите от видеокамерите в автобуса, поради което не може да се извърши преглед на видеозаписите за установяване на евентуални обстоятелства, свързани с настъпването на пътнотранспортното произшествие.

При инцидента пострадаха петима души, като четирима бяха откарани в болница.

#бул. "Цариградско шосе" #София #автобус #катастрофа

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