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Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение

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Спорт
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Селекционерът на България отчете сериозен прогрес в играта преди европейското първенство и вярва, че младият състав е готов да направи следващата крачка

Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение
Снимка: БТА
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Селекционерът на женския национален отбор на България по волейбол Марчело Абонданца подчерта прогреса в представянето на тима преди началото на Европейското първенство. Италианският специалист говори пред медиите по време на откритата тренировка на националките преди заминаването им за Нидерландия.

България ще изиграе последните си контролни срещи именно там, преди да се отправи към чешкия град Бърно, където в петък започва участието си на Евроволей.

"Честно казано, в момента играем по-добре, отколкото преди. Загубихме някои мачове, ще отсъстват някои от състезателките ни, но отборът със сигурност играе по-добър волейбол“, заяви Абонданца.

Селекционерът не пожела да поставя конкретни очаквания за представянето на България на шампионата. Той отново акцентира върху младостта на състава и необходимостта от време, за да може отборът да разгърне потенциала си.

"Нямам кристална топка, за да мога да предвидя как ще се представим. С младите състезателки имахме период, в който страдахме и участието ни в Лигата на нациите беше пример за това. Борихме се до края, но не беше достатъчно. Надявам се, че като започне Европейското първенство, ще видим нещо повече. Но, както казвам от първия ден, имаме нужда от време и голямо търпение“, обясни италианецът.

Абонданца припомни, че основната задача пред него и Българската федерация по волейбол е изграждането на отбор в дългосрочен план. Поради тази причина на този етап развитието на младите състезателки остава по-важно от поставянето на конкретни цели за класиране.

Въпреки това България ще преследва максимално добро представяне и класиране за Световното първенство.

"Логично е, че ще се опитаме да се представим по най-добрия начин, за да се класираме за световното първенство, но в този момент можем да говорим за развитие, не за резултати“, категоричен беше специалистът.

Абонданца вижда сериозно подобрение и в чисто игрово отношение. По думите му националките вече се справят по-добре с топката, развили са бързата си игра и действат по-убедително като колектив.

Според италианеца един от основните проблеми досега е била липсата на достатъчно опит. Тя се е проявила и в Лигата на нациите, където България е успявала да бъде равностойна на силни съперници, но в ключови моменти младостта на състава е оказвала влияние.

Селекционерът обаче очаква натрупаният опит през лятото да даде резултат на Европейското първенство и националките да направят още една крачка напред в развитието си.

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