Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изрази увереност, че женският национален отбор ще преодолее груповата фаза на предстоящото eвропейско първенство. Той говори пред медиите след откритата тренировка на тима в зала "Христо Ботев“, преди която отправи и мотивиращо послание към състезателките.

"Пожелах им преди всичко да са здрави, да играят една за друга, да си помагат, да слушат треньора и щаба му какви указания дават“, заяви Ганев.

Президентът на БФВ подчерта, че ръководството на федерацията вярва в потенциала на отбора и се надява националките да зарадват българските привърженици. Според него именно феновете са едно от най-големите богатства на родния волейбол.

Ганев обърна специално внимание и на световната ранглиста, в която България в момента заема 31-ата позиция. Една от основните задачи пред отбора на Европейското първенство ще бъде да натрупа достатъчно точки, за да подобри класирането си и да увеличи шансовете за участие на Световното първенство през следващата година.

"Казах им, че ако искаме да се класираме за Световното първенство следващата година, ще трябва да се изкачим поне с три-четири или пет места, за да може да сме 100 процента сигурни“, обясни той.

Въпреки това Ганев не иска върху младия състав да бъде поставяно излишно напрежение чрез конкретна цел за класиране на Евроволей. Желанието му е националките да подхождат мач за мач и да показват максимума от възможностите си.

"Казах, че искам да играят мач за мач, а каквото стане. Дори и да правим някакви планове предварително, всичко зависи от моментната форма“, коментира президентът на федерацията.

Той обаче е категоричен в очакванията си за първата фаза на шампионата.

"Аз съм сигурен, че ще излезем от групите, а вече оттам нататък не мога да кажа“, заяви Ганев.

Ръководителят на БФВ очерта и по-далечния хоризонт пред женския национален отбор. Голямата цел е настоящото поколение, допълнено от талантите от по-младите възрастови групи, постепенно да доближи България до възможността за олимпийска квота през 2032 година.

"Това са състезателките, към тях ще бъдат и по-младите, които излизат от по-малките набори. Но, общо взето, те са войниците. За нас като федерация по волейбол нашите състезатели са най-големият актив, който притежаваме“, допълни Любомир Ганев.

Според него голям успех от предстоящото eвропейско първенство ще бъде България да се изкачи с няколко позиции в световната ранглиста и така да направи важна крачка към следващия голям форум.