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Маргарита Гунчева остава в шампионския тим на волейболния Марица (Пловдив)

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Като част от първия отбор на пловдивчанки Гунчева има спечелени пет поредни шампионски титли на България

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Маргарита Гунчева ще продължи да бъде част от състава на волейболния Марица (Пловдив) и през сезон 2026/2027, съобщиха от клуба.

Продукт на школата на клуба, разпределителката преминава през различните възрастови формации на "жълто-сините". Като част от първия отбор на пловдивчанки Гунчева има спечелени пет поредни шампионски титли на България, като към шампионските отличия тя добавя и четири Купи България, завоювани в последните четири сезона. Тя бе част и от отбора на Марица, преминал за първи път в историята груповата фаза на Шампионската лига.

Разпределителката има опит и с националните отбори на България в различните възрастови групи. Сред най-значимите ѝ успехи е бронзовият медал от Европейското първенство до 16 години през 2021 година. Освен това, печели среброто от Балканиадата до 17 години през 2022 година, а през 2023 година става бронзова медалистка от Балканското първенство до 18 години, където получава и индивидуалното отличие за най-добър разпределител.

С националните отбори Гунчева има участия още на Световното първенство U19, Европейското първенство U20 и Световното първенство U21, където България завършва на четвърто място.

"През сезон 2026-2027 Маргарита ще продължи да бъде част от състава на Марица в битките за нови успехи на националната и европейската сцена, като отново ще носи екип с номер 6.

Пожелаваме на Маги здраве, силни изяви и още много поводи за гордост с жълто-синия екип", написаха от клуба.

#Маргарита Гунчева #ВК Марица (Пловдив)

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