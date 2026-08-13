Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското

Българският национален отбор по волейбол за жени гледа с оптимизъм към предстоящото eвропейско първенство. Седмица преди началото на шампионата Жана Тодорова, Александра Миланова и Цветелина Илиева говориха за подготовката, промените в отбора и целите пред състава.

Опитното либеро Жана Тодорова подчерта значението на всеки двубой не само за представянето на eвропейското, но и за позицията на България в световната ранглиста.

"Всъщност най-важното тази година е всеки един мач. Всеки мач, независимо дали е в Лигата на нациите или на eвропейското първенство, има значение за ранглистата и за бъдещите две-три години напред“, заяви Тодорова.

По думите ѝ подготовката през последните седмици е дала резултат, а включването на млади състезателки е внесло допълнителна енергия. Националките са работили както върху тактическите, така и върху техническите елементи и сега трябва да пренесат постигнатото на игрището.

Тодорова не се притеснява и от поставената задача България да се изкачи с няколко позиции от сегашното 31-во място в ранглистата. Тя очерта Украйна и Гърция като съперници, срещу които националките имат своите шансове, докато победата над Австрия е определена като задължителна.

"Имаме и един задължителен мач с Австрия, а другите мачове със Сърбия и Чехия ще са бонус за нас и трябва да надскочим възможностите си, за да победим тези отбори. Целта е излизане от групата, дори и трето място, защото след това потокът ще бъде по-лесен за нас“, обясни либерото.

Александра Миланова акцентира върху промяната след идването на Марчело Абонданца. Според нея новият селекционер е въвел различни изисквания, към които състезателките са имали нужда от време, за да се приспособят.

"Когато дойде той, дойдоха и нови изисквания. Не искам да се оправдавам по някакъв начин, но се изисква време и адаптация за състезателите да свикнат с треньора и да могат да работят по начина, по който той иска“, коментира Миланова.

Посрещачката смята, че този процес вече е напреднал значително и очаква различно лице на България на eвропейското.

"Доста добре се сработихме с треньора, започваме да правим нещата, които той изисква от нас и почти съм убедена, че представянето ни ще бъде на доста по-високо ниво от това, което показахме досега“, категорична бе тя.

Цветелина Илиева също потвърди, че основната задача е преодоляването на груповата фаза. Според нея България първо трябва да търси победи срещу Австрия и Гърция, а след това да се бори докрай и в останалите срещи.

"Това е цел номер 1 – да излезем от групите, да се представим колкото се може по-добре и всички сме много надъхани, тренираме много добре. Да се надяваме и късметът да е малко с нас“, заяви Илиева.

Тя отличи и ролята на опитната Мария Кривошийска, която според нея носи спокойствие на игрището и може да бъде важен фактор за младия български състав по време на eвропейското първенство.