Потребителската кошница поскъпва с 1 лев, покачват се цените на краставиците и ябълките

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
потребителската кошница запазва
Потребителската кошница от 27 най-важни хранителни стоки е поскъпнала с 1 лев тази седмица в сравнение с миналата. Това съощиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. Тази седмица тя вече е 101 лева, като основна причина за постъпването са по-високите цени на сезонните плодове и зеленчуци.

Поскъпват доматите, краставиците, червения и зеления пипер, както и тиквичките и ябълките. Най-голямо е поскъпването при краставиците тъй като този сезон предлагането им е по-малко. Комисията за стоковите борси и тържищата е направила съвместен анализ с Комисията за защита на потребителите за последните три месеца на основни храни. Той показва, че отклонението е еднакво в цените на едро и дребно. Според председателя на комисията Владимир Иванов, пазарът в момента е с нормална конкурентна среда.

#101 лева #потребителска кошница #владимир иванов

