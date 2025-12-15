Потребителската кошница поскъпва с 1 лев, покачват се цените на краставиците и ябълките

Потребителската кошница от 27 най-важни хранителни стоки е поскъпнала с 1 лев тази седмица в сравнение с миналата. Това съощиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. Тази седмица тя вече е 101 лева, като основна причина за постъпването са по-високите цени на сезонните плодове и зеленчуци.



Поскъпват доматите, краставиците, червения и зеления пипер, както и тиквичките и ябълките. Най-голямо е поскъпването при краставиците тъй като този сезон предлагането им е по-малко. Комисията за стоковите борси и тържищата е направила съвместен анализ с Комисията за защита на потребителите за последните три месеца на основни храни. Той показва, че отклонението е еднакво в цените на едро и дребно. Според председателя на комисията Владимир Иванов, пазарът в момента е с нормална конкурентна среда.