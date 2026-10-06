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Втори пореден ден сигнали за бомби в детски градини, училища и институции

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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И днес са получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Предприети са действия по процедура, посочиха от столичната полиция.

За втори пореден ден евакуират и служители в обществени сгради в Ловеч заради получени сигнали за поставени взривни устройства. По информация на Областната дирекция на МВР сигналите са пристигнали на електронните пощи на Областната администрация, Окръжния съд и Основно училище „Димитър Димов“ малко след 11.00 ч.

Институциите, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, временно преустановиха дейността си заради получен сигнал на електронната поща на Окръжната прокуратура за поставено в сградата взривно устройство, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.

Съдебната палата ще остане затворена до 17.00 часа. Насрочените за днес дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

#сигнали за бомби #СДВР #София #Ловеч

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