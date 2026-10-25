Избори 2 в 1: В Яворово гласуват за кмет и президент

Жителите на старозагорското село Яворово днес са изправени пред двоен избор.Те избират кмет на населеното място и гласуват за президент и вицепрезидент на Република България.

В населеното място изборният ден протича нормално. Той се осъществява в две помещения. В едното са изборите за президент, а в другото за кмет.

Заявление по настоящ адрес за гласуване за президент са подали 196 души, но много по-голям е интересът за гласуването за балотажа за кмета. 292 жители по настоящ адрес са изявили своето желание да гласуват за кмет на населеното място.

Изборният ден в Старозагорска област започна спокойно. Всички машини работят. 492 са секциите, като 367 от тях са само с машина. Към момента няма подадени сигнали и жалби за нарушаване на изборния процес, съобщиха от районната избирателна комисия. От полицията са обезпечили нормалното протичане на вода.