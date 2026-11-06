Симона Иванова е седма на 200 метра свободен стил

Симона Иванова зае седмо място финала на 200 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката не успя да покаже най-доброто от себе си и финишира за 2:07.98 минути. Победителка стана Моан Чан (Китай) с 1:59.59.

Така Симона Иванова приключва Игрите с четвърто място на 400 метра свободен стил, седмо на 200 и 17-а на 100 метра.

След състезанието днес тя заяви, че е разочарована от представянето си, но и мотивирана да продължи да работи.