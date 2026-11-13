Нов проблем за Манчестър Юнайтед

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е отхвърлил второто предложение на клуба за нов договор.

Настоящият контракт на португалския халф изтича в края на сезона, но ръководството на „червените дяволи“ има възможност да задейства клауза за удължаването му с още 12 месеца – до 2028 година.

От Манчестър Юнайтед искат да избегнат този вариант, като договорят ново споразумение с 32-годишния футболист. През последните месеци клубът води преговори с представителите на португалеца.

Източници на BBC Sport обаче съобщават, че Фернандеш е отхвърлил и второто предложение на клуба за нов договор на „Олд Трафорд“.

Ако двете страни не постигнат споразумение, почти сигурно е, че Манчестър Юнайтед ще активира клаузата за удължаване на контракта с една година преди 1 януари.