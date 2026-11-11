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Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Англичаните ще трябва да платят 10 милиона долара неустойка.

маурисио почетино близо нов четиригодишен договор сащ
Снимка: AP Photo
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Маурисио Почетино е готов да приеме предложение от Манчестър Юнайтед и да стане следващият старши треньор на отбора, съобщава Би Би Си.

Ръководството на „червените дяволи“ вече е започнало разговори с аржентинеца за евентуалната му смяна на Майкъл Карик, който се очаква да бъде освободен от поста в следващите 48 часа.

Според източници на Би Би Си, след като бъде изяснено бъдещето на Карик, Почетино има желание да поеме Манчестър Юнайтед. Настоящият селекционер на САЩ обаче иска да прояви уважение към Американската футболна федерация и ще изчака официален контакт от английския клуб.

За да освободи Почетино от договора му, подписан едва през август, Юнайтед ще трябва да плати компенсация в размер на 10 милиона долара (7,5 милиона паунда).

В следващата седмица националният отбор на САЩ има два мача срещу Хаити от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ. Това може да създаде неудобна ситуация, ако развитието на преговорите на „Олд Трафорд“ доведе до напускане на Почетино по време на настоящия лагер на американците.

Въпреки това аржентинецът гледа сериозно на възможността да поеме Манчестър Юнайтед и се очаква да приеме, ако получи официална оферта.

Това не е първият път, в който Юнайтед се обръща към Почетино за треньорския пост. Клубът е разговарял с бившия защитник на Аржентина при три предишни случая – след уволнението на Жозе Моуриньо през 2018 г., през 2022 г., преди назначаването на Ерик тен Хаг, и отново през 2024 г., когато нидерландецът беше освободен.

Бъдещето на Карик ще бъде обсъдено на среща в Монако в сряда. В нея ще участват изпълнителният директор на клуба Омар Берада, футболният директор Джейсън Уилкокс и съсобственикът сър Джим Ратклиф.

Берада и Уилкокс са пристигнали в Монако за една от редовните си предварително планирани срещи, посветени на стратегията за развитието на клуба. Този път основната тема ще бъде бъдещето на Карик и следващите стъпки на ръководството. Очаква се препоръката на двамата директори да бъде той да напусне поста си.

В сряда Карик беше заснет да пристига на тренировъчната база на клуба в Карингтън.

Манчестър Юнайтед заема 18-ото място във Висшата лига, което е в зоната на изпадащите. Отборът има само една победа в първите си 10 мача и не е печелил от август. Това е най-ниското класиране на клуба на този етап от сезона в елита от 1986/87 г., когато тимът е бил 20-и.

Почетино започва кариерата си във Висшата лига начело на Саутхемптън през януари 2013 г. Година по-късно поема Тотнъм, където остава пет години и извежда отбора до финал в Шампионската лига.

След това води Пари Сен Жермен от януари 2021 до юли 2022 г., а през сезон 2023/24 е начело на Челси.

През септември 2024 г. Почетино пое националния отбор на САЩ. Той изведе един от домакините на Мондиал 2026 до осминафиналите на турнира.

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#ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик #Маурисио Почетино

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