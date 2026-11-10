Манчестър Юнайтед е все по-близо до раздяла с Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед е все по-близо до освобождаването на старши треньора Майкъл Карик след незадоволителното начало на сезона. Според информация на Би Би Си в клуба нарастват очакванията, че 45-годишният специалист ще бъде уволнен по време на паузата за националните отбори през ноември.

Окончателно решение за бъдещето на Карик все още не е взето, но се очаква изпълнителният директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс да препоръчат раздяла с наставника на миноритарния собственик сър Джим Ратклиф и семейство Глейзър.

Ръководството на Манчестър Юнайтед реши да даде допълнително време на Карик след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут на 25 октомври. Тогава беше взето решение ситуацията да бъде преразгледана по време на международната пауза.

Последвалите резултати обаче не успяха да променят негативната тенденция. Равенството 4:4 срещу Астън Вила в неделя остави "червените дяволи“ на 18-ото място във временното класиране на Висшата лига.

Юнайтед има едва една победа в първите си десет шампионатни срещи, което представлява най-слабия старт на клуба в английския елит от сезон 1986/1987.

Отборът е допуснал 19 попадения в първенството, като единствено Кристъл Палас и Ипсуич имат по-слаби показатели в защита.

Въпреки че футболистите на Карик демонстрираха характер срещу Астън Вила и на два пъти наваксаха изоставане от два гола, проблемите в дефанзивен план продължават да бъдат сериозна пречка пред подобряването на резултатите.

Допълнителни затруднения за английския специалист създадоха контузиите на ключови футболисти, сред които Бенямин Шешко, Амад Диало и Люк Шоу. Проблемите с физическото състояние на състава и нестабилните изяви в защита допринесоха за колебливото представяне.

Напрежението в клуба се засили и след публичните критики на Лисандро Мартинес към лятната селекция и футболния директор Джейсън Уилкокс. Капитанът Бруно Фернандеш също изрази недоволство от тактическите решения на Карик след поражението от Комо в Шампионската лига.

Манчестър Юнайтед има само три победи в 15 двубоя във всички турнири от началото на сезона, което допълнително поставя под въпрос бъдещето на наставника.

Междувременно ръководството вече разглежда възможни негови заместници. Според Би Би Си още през октомври са били осъществени контакти с бившия мениджър на Нюкасъл Еди Хау и бившия селекционер на Германия Юлиан Нагелсман.

Сред обсъжданите варианти са още Антонио Конте и Маурисио Почетино. Аржентинецът, който в момента води националния отбор на САЩ, е отворен към възможността да поеме Манчестър Юнайтед, въпреки че през август удължи договора си с американската федерация.

Смята се, че контрактът на Почетино съдържа клаузи, които биха му позволили да напусне при предложение от определени водещи клубове.