Манчестър Юнайтед навакса два гола в добавеното време за драматично равенство с Астън Вила

Манчестър Юнайтед и Астън Вила завършиха 4:4 в изключително драматичен двубой от английската Висша лига. Домакините на два пъти изоставаха с по два гола, но успяха да се доберат до равенството с две попадения в добавеното време.

Въпреки спечелената точка отборът на Майкъл Карик остана на 18-ото място в класирането, като вече осем поредни срещи няма победа в първенството. Астън Вила пропусна възможността да се доближи само на точка от първата петица.

Гостите започнаха вихрено и откриха резултата още в първата минута. Алисон се възползва от неубедителна намеса на Сен Ламенс и прокара топката между краката на белгийския вратар.

Само три минути по-късно Астън Вила удвои преднината си. Алисон отправи удар, който Ламенс успя единствено да избие, а Николас Джаксън беше най-съобразителен при добавката и направи резултата 2:0.

Манчестър Юнайтед постепенно намери отговор и в 16-ата минута Бруно Фернандеш намали изоставането от дузпа, отсъдена за нарушение на Бубакар Камара срещу Матеус Куня.

Последва натиск на домакините, които създадоха няколко добри положения. Вратарят на Астън Вила Зион Сузуки се намеси решително при удари на Куня и Фернандеш, а португалският национал нацели и страничната греда след рикошет.

В 44-ата минута Юри Тилеманс възстанови равенството с попадение срещу бившия си отбор. Така двата състава се оттеглиха на почивката при резултат 2:2.

Началото на второто полувреме отново принадлежеше на Астън Вила. В 47-ата минута Диого Далот извърши нарушение срещу Алисон в наказателното поле, а Джон Макгин реализира отсъдената дузпа минута по-късно.

В 53-тата минута гостите възстановиха аванса си от два гола. Лени Йоро отклони топката в собствената си напречна греда, а Леон Горецка се възползва от ситуацията и отблизо покачи на 4:2.

След четвъртото попадение Астън Вила успя да ограничи атаките на съперника и изглеждаше близо до победата. В 89-ата минута Мейсън Маунт уцели напречната греда, с което даде началото на драматичния финал.

Във втората минута от добавеното време Джошуа Зиркзее намали на 3:4 след центриране на Патрик Доргу от левия фланг.

Малко по-късно Маунт пропусна отлична възможност да изравни, но в шестата минута от добавеното време Доргу се превърна в герой за домакините. Датчанинът се разписа с глава след изпълнение на ъглов удар и грешка на вратаря Зион Сузуки, оформяйки крайното 4:4.

Драматичното равенство донесе точка на Манчестър Юнайтед, но не успя да извади отбора от зоната на изпадащите преди паузата за националните отбори. За Астън Вила резултатът означаваше пропусната възможност за важна победа в битката за челните позиции.