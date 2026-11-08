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Майкъл Карик: Ноември е и все още можем да променим ситуацията

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Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед отчете проблемите в защита след равенството 4:4 с Астън Вила, но похвали характера на своите футболисти

Майкъл Карик: Ноември е и все още можем да променим ситуацията
Снимка: AP Photo
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази разочарованието си от допуснатите грешки в защита след равенството 4:4 срещу Астън Вила на "Олд Трафорд“. Въпреки драматичното завръщане на неговия отбор, специалистът призна, че подобни пропуски продължават да пречат на „червените дяволи“ да постигат положителни резултати.

Юнайтед изоставаше с 0:2 още след първите четири минути, но успя да изравни преди почивката. В началото на второто полувреме гостите отново поведоха с два гола, преди домакините да стигнат до равенството с две попадения в добавеното време.

"Разочарован съм, че не спечелихме мача. Бяхме по-добрият отбор през голяма част от срещата, но сами си усложнихме задачата с головете, които допускаме. Не става дума само за един, а за два последователни гола, които ни поставят в трудна ситуация“, заяви Карик пред "Скай Спортс“.

Английският специалист подчерта, че отборът му е показал достатъчно качества в нападение, но слабостите в отбрана са оказали решаващо влияние върху крайния резултат.

"Направихме го и в предишния мач, а сега отново успяхме да се върнем и дори можехме да победим в края. Има определени моменти, в които трябва да бъдем по-концентрирани. Подаряваме на съперниците голове, които обикновено не биха отбелязали. Ако отстраним тези грешки, в представянето ни има много положителни неща“, допълни той.

Карик призна, че броят на допуснатите попадения е притеснителен и трябва да бъде намален, ако Манчестър Юнайтед иска да подобри позицията си във Висшата лига.

"Никой допуснат гол не е добър, но има ситуации, в които можеш да направиш повече, за да го предотвратиш. Прекалено често сами се поставяме в положение, в което трябва да наваксваме. Допуснахме твърде много голове и сме наясно, че трябва да променим това“, коментира мениджърът.

Въпреки проблемите Карик остана доволен от реакцията на своите футболисти, които за пореден път демонстрираха характер и отказаха да се предадат.

"Хареса ми характерът на отбора и качеството на футбола, който показахме. Създадохме положения, атакувахме и пресирахме добре. Когато изоставаш с 0:2 и си в серия от незадоволителни резултати, не е лесно да реагираш по този начин. Това, че не се отказахме до последния момент, показва характера на момчетата“, заяви той.

Равенството остави Манчестър Юнайтед на 18-ото място във временното класиране, на една точка от спасителната зона. Отборът ще прекара паузата за националните отбори сред последните три тима в подреждането.

Карик благодари и на привържениците за подкрепата, която са оказали на футболистите въпреки трудния период.

"Феновете застават зад играчите и искат да ни подкрепят. Разбира се, има разочарование и неудовлетворение, които всички споделяме, но те останаха зад отбора до самия край. Всички усещаме тази подкрепа“, посочи специалистът.

На въпрос за опасността Манчестър Юнайтед да бъде въвлечен в битката за оцеляване Карик подчерта, че сезонът все още е в сравнително ранен етап и има достатъчно време за промяна.

"Все още сме през ноември. Не ми харесва ситуацията, в която се намираме, нито резултатите, които постигнахме, но със сигурност можем да направим нещо, за да променим това“, завърши мениджърът на Манчестър Юнайтед.

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#Висша лига 2026/27 #ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик

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