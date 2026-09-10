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Маурисио Почетино поиска титлата на Челси от 2017 година да бъде присъдена на Тотнъм

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Спорт
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Бившият мениджър на "шпорите“ смята, че финансовите нарушения на лондончани са поставили двата клуба при неравни условия в битката за Висшата лига

маурисио почетино поиска титлата челси 2017 година присъдена тотнъм
Снимка: БГНЕС
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Маурисио Почетино смята, че Челси трябва да бъде лишен от титлата си във Висшата лига от сезон 2016/17, а трофеят да бъде присъден със задна дата на завършилия на второ място Тотнъм.

Аржентинецът, който тогава беше начело на "шпорите“, изрази позицията си след санкциите срещу Челси за нарушения на финансовите и агентските правила по време на управлението на Роман Абрамович.

През март Челси беше глобен с 10,75 милиона паунда от Висшата лига, а през юли Футболната асоциация наложи още една санкция от 10 милиона паунда и условна забрана за трансфери за два прозореца.

Нарушенията обхващат периода между 2009 и 2022 година и са свързани с използването на нелицензирани агенти и начина, по който е била представяна част от трансферната дейност на клуба. Сред засегнатите сделки са тези за Еден Азар, Вилиан, Давид Луис и Неманя Матич – футболисти, които впоследствие имаха важна роля за успехите на Челси.

Настоящото ръководство на лондончани само е уведомило властите за нарушенията след придобиването на клуба през 2022 година, което е било взето предвид при определянето на наказанието. Челси избегна отнемане на точки, но според Почетино санкциите не отговарят на тежестта на провиненията.

ЧНие трябваше да спечелим една титла във Висшата лига. Тя трябваше да ни бъде присъдена. Ако нарушенията са факт, тогава със сигурност заслужаваме да бъдем шампиони за онзи сезон. Те бяха наказани и са признали нарушенията. Тогава титлата трябва да бъде дадена на отбора, който е завършил втори“, заяви Почетино.

През сезон 2016/17 Тотнъм остана на седем точки зад шампиона Челси на Антонио Конте. Аржентинският специалист подчерта, че не поставя под съмнение представянето на съперника на терена, а равнопоставеността между клубовете още преди началото на кампанията.

"Можем да кажем, че те са вкарвали голове и са печелили мачове. Добре. Но е напълно справедливо да кажем, че още преди началото на сезона не сме се състезавали при еднакви условия. Може би при едни и същи правила и ние щяхме да привлечем футболисти, които да направят отбора по-добър или да вкарат повече голове.“

Почетино даде за пример Еден Азар, който реализира 16 попадения във Висшата лига през шампионския сезон на Челси.

"Нямам никакви съмнения и не ме е страх да кажа истината. Феновете на Челси може да ми се разсърдят. Но ако бяхме нарушили правилата в Тотнъм, щях да кажа същото – не заслужаваме титлата, защото сме нарушили правилата.“

Аржентинецът сравни ситуацията с прилагането на различни футболни правила за отделните отбори.

"Невъзможно е някои клубове да играят със засада, а други без засада. Или един да играе с ВАР, а друг без ВАР. Правилата трябва да бъдат еднакви за всички. Едва тогава всеки има възможност да изгради най-добрия отбор.“

Почетино уточни, че позицията му не е насочена срещу качеството на шампионския състав или работата на Антонио Конте.

"Не казвам, че Челси не играеше добре или че Конте не беше страхотен. Не искам думите ми да бъдат изопачавани. Но ако си нарушил правилата – край, трябва да дадеш титлата на другия отбор.“

Според Почетино недостатъчно строгите санкции създават опасен прецедент и не дават необходимия стимул на клубовете да спазват правилата.

"Не разбирам защо това не се случи. Така на практика се насърчава нарушаването на правилата. Ако не наказваш по начина, по който трябва, какво послание изпращаш? Аз загубих работата си в Тотнъм, защото не спечелихме титла“, завърши Почетино.

#ФК Тотнъм #ФК Челси #Маурисио Почетино

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